El Choquito estará no governo com cargo em Sena

choquito sena petecão #

Rutinaldo Queiróz, pero, para los íntimos, El Choquito – será nomeado em breve para um cargo em Sena Madureira…

Sim, Seaprof.

E quem garantiu isso a oestadoacre?

Petecão, o senador.

El Choquito foi um dos responsáveis pela estrondosa votação de Petecão em Sena (32,97% de 28,3 mil votos apurados pelo TRE).

O senador teve mais votos que Bolsonaro na cidade…exatos 100 votos a mais.

Petecão obteve 12.205 e o presidente 12.105 votos.

No Acre, Petecão obteve mais votos também que o próprio governador.

Grande parte desse sucesso em Sena contou com a ajuda de El Choquito, que era os olhos, os ouvidos, as pernas, os braços e a cabeça de Petecão no município.

J R Braña B.

