Prefeito rompe com GladsonC (Mazinho teria chutado cadeira ao ver portaria)

mazinho sena #

Prefeito Mazinho rompe com o novo governador GladsonC…

oestadoacre recebeu a informação pela manhã e estava confirmando detalhes.

Todas as decisões de GladsonC em Sena tem desagradado ao prefeito Mazinho, que foi seu aliado, mas não apoiou o candidato ao senado MBittar, que, por sua vez, está recebendo tratamento vip do novo governo na estrutura da máquina…

Perda da Educação em Sena foi o estopim

Em post anterior oestadoacre publicou que o deputado do PP, Gehlen Diniz, foi o responsável pela nomeação do encarregado do núcleo da Educação Estadual na cidade.

Há dias o prefeito havia dito a um amigo que ‘se perdesse a Educação romperia com o governo‘.

Rompeu.

Portaria do rompimento

Segundo informações de Sena, o prefeito Mazinho teria ficado revoltado quando viu a portaria do novo chefe da Educação e teria esbravejado e até chutado cadeiras que estavam próximas a ele.

J R Braña B.

