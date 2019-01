Petecão é candidato à presidência do Senado [‘Estou buscando meu espaço’] (áudio)

petecão senado #

GabParl

O senador reeleito pelo estado do Acre, Sérgio Petecão (PSD) está em articulação com antigos e novos senadores para que seu nome seja viabilizado ao cargo de Presidente do Senado Federal na próxima legislatura. Petecão carrega em seu currículo a experiência de já ter sido, por quatro mandatos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

(…)

“Coloquei meu nome à disposição do meu partido, o PSD, e tenho conversando com todos os senadores; muitos deles já manifestam apoio à minha candidatura”, disse.

Sérgio Petecão destacou que o país atravessa um momento delicado e com um novo cenário político. Segundo ele, o próximo presidente precisará demostrar a capacidade de agregar e boa gestão. “Teremos, logo no início do ano, pautas de extrema importante para a nação que precisaram ser apreciadas de forma célere e responsável”, disse.

(…)

Ouça Petecão:

E no Acre prefeito rompe com novo governo