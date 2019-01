Boa medida: gov do Acre fecha cabide de emprego em Brasília

cabide gov df #

Não resolve absolutamente nada para as finanças públicas do Acre o fechamento do ‘escritório’ da representação do Acre em Brasília.

Porém, como gesto político para a sociedade é uma dentro do governo GladsonC.

Esse tal escritório serve, servia apenas para acomodar aliados e aspones (mulher de deputado federal, por exemplo) que gostam de viver na capital federal às nossas custas sem dar um prego numa barra de sabão…Um ou outro fazia alguma coisa de interesse público do Acre.

Chamam o ‘escritório’ até de ‘Embaixada do Acre’….

Em tempo: vamos ver quanto tempo o governo suportará a pressão dos aspones/aliados que vivem perambulando em Brasília atrás de um cargo…

J R Braña B.

