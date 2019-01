GladsonC não vai perdoar o prefeito Mazinho (gov paralelo à vista)

gov mazinho sena #

Durante a campanha eleitoral o prefeito afrontou o candidato ao governo do PP mais de uma vez em Sena Madureira.

Afrontou o candidato ao senado do seu MDB, MBittar.

Pior: aliou-se ao candidato ao senado do PT, que não era mais PT.

GladsonC suportou calado, rindo até, como mostra esse post aqui de 26 de agosto do ano passado.

O atual governador, à época candidato, evitou o confronto…corretamente.

Veio a eleição:

GladsonC recebeu em Sena a maior votação para o governo, 65,01%, mais até do que Bolsonaro, que obteve 62,34%.

O candidato ao senado de GladsonC, MBittar, também foi eleito e, em Sena, obteve estupenda votação (22,35%), só ficando atrás do campeão de votos do Acre, o senador Petecão que, em Sena, conseguiu um terço dos votos do município (32,97%).

O prefeito Mazinho também saiu fortalecido com a eleição da sua mulher para a Assembleia Legislativa…Meire em Sena obteve 29,01% e no Estado 2,44% dos votos.

Mas acabou por aqui as boas notícias para Sena.

Hoje a relação entre o prefeito e o governador é zero…Mazinho vai sofrer com o governo GladsonC o que não sofreu com o governo Tião Viana, do PT.

Resultado: o deputado Gehlen ocupou o espaço e é olhos, ouvidos, braços, pernas e cargos de GladsonC em Sena.

Não se enganem: Gehlen fará um governo/prefeitura paralelo em Sena, queira o prefeito ou não…coisa que a ex-Frente e ex-Popular não teve competência para fazer no município.

Dono da Educação em Sena e das rádios Difusora e Aldeia, Gehlen vai deitar e rolar sem que o prefeito possa fazer nada…

E tudo com o apoio de quem?

Do governador.

Que não perdoará Mazinho pelos acontecimentos da campanha…

Solução?

No momento não há como resolver esse problema…

Não interessa ao governo e muito menos ao deputado Gehlen um armistício com o prefeito…

Mazinho será empurrado pelo governo em direção ao precipício…

Para sobreviver terá que se reeleger (o que não é difícil)…mas não é garantido…

Sem contar que seus adversários do próprio governo podem estar mexendo os pauzinhos para complicar sua vida no MP e justiça…(Mazinho conhece bem esse jogo de levar denúncias ao MP, justiça, Brasília contra ex-prefeitos)

A frase de Gehlen escrita no FB para Mazinho é sintomática e não deixa dúvidas: ‘Sua hora vai chegar….’

Gehlen é GladsonC e GladsonC é Gehlen em Sena.

Precisa desenhar mais?

Em tempo: antes que Bolsonaro acabe com o artigo 129 da CLT vou aproveitar….Maria Lúcia, a intermitente, assumirá pelos próximos dias…vou aparecer aqui de vez quando só para ver como tão as coisas…e dar algum palpite. Estoy en vacaciones.

J R Braña B.

