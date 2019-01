GladsonC acerta discurso [‘Acre justo socialmente’]…melhor acertar as ações!

gladsonc gov acre #

Em inauguração de complexo esportivo, Gladson reafirma compromisso por um Acre mais justo socialmente

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, afirmou em Cruzeiro do Sul que o Acre vive um novo momento, de fortalecimento da gestão pública e de valorização das pessoas, em agenda com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o secretário especial do Esporte, Marco Aurélio Vieira, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.

“Estou há apenas 19 dias (hoje, segunda, 21) como governador, mas eu noto que há uma ansiedade das pessoas [por melhorias]. Mas quero dizer que o Acre vive um novo momento, com um trabalho de fortalecimento e de valorização de nosso povo…

(…)

Pitaco da Intermitente

Ao novo governo do Acre é preciso acertar, além do discurso, acertar as políticas públicas em favor da sociedade…isso fará a diferença.

(publicado e editado by Maria Lúcia, a intermitente, como diz meu chefe intermitente também e que está em férias)

