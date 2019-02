The Washington Post no Super Bowl: ‘A democracia morre na escuridão’ (assista)

democracia wp usa #

No Super Bowl, o futebol americano, o jornal The Washington Post faz um anúncio impactante e com narração do ator Tom Hanks.

E por que do anúncio do WP?

Para resistir e enfrentar aos ataques que a imprensa dos EUA (alguns veículos) sofre atualmente do governo Trump…isso te lembra alguma coisa em Repúblicas Bananeiras?

Pois…

A Democracia morre na escuridão (Democracy Dies in Darkness)

(publicado e editado by Maria Lúcia)

