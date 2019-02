Ministro de Bolsonaro desrespeita o Acre com sua ignorância em rede nacional (v)

acre ministro #

Ricardo Salles (acusado de corrupção), ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, não tem a menor ideia do que foi Chico Mendes e sua importância política, ambiental e histórica para o Acre.

O sujeito diz que Chico Mendes ‘se aproveitava dos seringueiros’…ele não sabe que Chico era um seringueiro e morreu (assassinado) pobre.

Foi no programa Roda Vida, da TV Cultura de São Paulo.

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente acusado de fraude ambiental, sugere que Chico Mendes “usava os seringueiros para se beneficiar”. Parece de fato que a ignorância e estupidez foram “critérios técnicos” indispensáveis para a escolha do Ministério de Bolsonaro. pic.twitter.com/Ndtu2m64FX — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) 12 de fevereiro de 2019

Em tempo: Nunca esquecer: Bolsonaro obteve mais de 72% dos votos no Acre….e até agora não fez absolutamente nada em favor do estado e de seu povo…nem do Brasil.

