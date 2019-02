PEC da Aposentadoria: pelo menos uma deputada do Acre votará contra (assista)

aposentadoria br #

Pelo menos uma deputada federal do Acre se posicionará contra essa reforma da previdência que não ataca privilégios coisa nenhuma, mas que prejudica e reduz aposentadorias de idosos e trabalhadores em todo o Brasil…e mais: se aprovada essa proposta da maldade você terá que trabalhar, contribuir, 40 anos e ter no mínimo 65 anos (H) e 62 (M) para ter o direito da pensão integral…resumindo: maioria do povo trabalhador nunca se aposentará…

Assista a Perpétua:

Em tempo: tomara que o restante da bancada federal procure entender o que representa essa proposta de liquidação da Previdência Solidária criada em 1.988 e se posicione contrária a essas mudanças proposta por Bolsanaro – J R Braña B.

