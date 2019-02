Perpétua: parceria entre Bolívia e Acre beneficiará estudantes brasileiros

estudantes acre #

Convênio vai melhorar atendimento na saúde da população no Estado brasileiro e facilitar a formação de estudantes acreanos no país vizinho

A Deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC) esteve com o embaixador da Bolívia, José Kinn, para propor um convênio com o governo do Acre. O objetivo é estabelecer que os acreanos, estudantes de medicina das universidades bolivianas, possam fazer o estágio de conclusão de curso atendendo a população nos hospitais do seu Estado.

“Essa parceria é extremamente importante. Temos uma carência muito grande de médicos. Com esse convênio, traremos atendimento de qualidade para a população e ajudaremos na formação dos nossos jovens universitários, uma vez que temos mais de seis mil acreanos estudando na Bolívia”, afirmou a deputada.

O embaixador demonstrou interesse pela proposta e relembrou a importância do Grupo Parlamentar Brasil Bolívia, na Câmara dos Deputados. “Precisamos muito da ajuda da Câmara. Temos um desafio com a integração e precisamos continuar os trabalhos. Contar com a deputada como amiga da Bolívia é muito bom”, declarou José Kinn.

Durante o encontro, a deputada Perpétua Almeida também garantiu ao embaixador que irá se dedicar para retomar os trabalhos do Grupo Parlamentar Brasil Bolívia e que trabalhará para dar celeridade ao projeto, que tramita na Câmara, para entrada da Bolívia no Mercosul.

“É muito importante a entrada da Bolívia no Mercosul. Foi uma luta que iniciei no meu primeiro mandato como deputada Federal. A medida facilitará o reconhecimento dos diplomas dos estudantes brasileiros na Bolívia”, concluiu.

