Mundo tá vendo: Bolsonaro publica vídeo pornô que ataca Carnaval (v)

vídeo pornô bolso #

Revoltado com as ruas que gritam no Brasil inteiro ‘Ei, Bolsonaro, vai tomar no C…’ o presidente publica na sua conta do TT vídeo pornográfico…que nível, presidente!

Atitude pode levar o presidente a responder processo de impeachment.

O mundo tá perplexo!

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 de março de 2019

