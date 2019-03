Petecão na linha de frente do time de Bolsonaro

petecão bolsonaro #

GabParl

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) esteve no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (12), onde foi apresentado oficialmente como vice-líder do governo federal no Congresso Nacional. A indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro coloca o senador acreano na linha de frente das negociações de interesse do Planalto junto ao parlamento.

“A indicação de meu nome é motivo de muito orgulho, e pretendo fazer jus a esta confiança sempre olhando para os interesses do Brasil e do nosso Acre”, diz Petecão.

O decreto com a nomeação de Petecão e de outros seis congressistas foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

