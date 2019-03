CNC, comércio: recuperação só em três anos (e olhe lá!)

cnc comércio br #

CNC

CNC reduz previsão de crescimento do comércio para 5,4%

Apesar da previsão positiva para 2019, setor ainda se encontra com faturamento 11,4% menor do que no período pré-crise e só deve ter plena recuperação em três anos

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou de 5,6% para 5,4% a previsão de crescimento do comércio para 2019. A atualização foi realizada após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), que apontou uma alta de 3,5% no varejo ampliado em janeiro, percentual inferior aos +6,5% verificados no mesmo mês do ano passado.

Para o chefe da Divisão Econômica da CNC, Fabio Bentes, o atual patamar dos juros no Brasil é um fator que contribui para a demora no processo de retomada econômica. “Além da necessidade de maior estímulo pela via do crédito, a melhora das condições de consumo tem esbarrado na lentidão da reativação do emprego”, afirmou Bentes.

Com esse cenário, a Confederação estima que a plena recuperação do setor, aos níveis de vendas pré-crise, somente será alcançada na primeira metade de 2021)…)

(…)

Em tempo: é o resultado dos que destruíram o país a partir da retirada de uma presidenta legítima e constitucional. Sem emprego não há comércio forte – J R Braña B.

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…Obrigado

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)