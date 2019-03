Jogo dos Dep do Acre: a segunda é Perpétua, the flower

previdência dep acre #

oestadoacre vai analisar os oito deputados federais e a Reforma da Previdência proposta pelo ‘mito’, que se aposentou antes dos 40.

Pra saber: Bolsonaro, que obteve mais de 77% dos votos dos eleitores do Acre – se aposentou no Exército aos 33 anos e recebe 10 mil, mais aposentadoria de deputado federal e ainda o salário de presidente (depois os benefícios do cargo presidencial)…calcula aí…!

Deputada Federal Perpétua, do Partido Comunista, já disse em várias ocasiões que não apoiará essa proposta de fim da aposentadoria pública que Bolsonaro está propondo ao Congresso.

Perpétua ficou fora do parlamento nos últimos quatros anos e não pode dar sua contribuição na luta contra o golpe que retirou da presidência Dilma Rousseff.

Hoje se constata que ter tirado Dilma do cargo não resolveu os problemas do Brasil, pelo contrário, agravou…basta ver o preço da gasolina, gás, energia, comida nos supermercados e o desemprego nem se fala.

E o Acre e sua população empobrecem a cada minuto…

A reforma da previdência que será votada na câmara dos Deputados prejudica enormemente os assalariados, as mulheres e os trabalhadores rurais….é preciso denunciar essa reforma!

Então, a pergunta é: os servidores, os assalariados e os trabalhadores do campo e da cidade podem contar com a Perpétua para votar contra essa reforma da previdência?

Resposta: Sim.

Em tempo: faltam seis deputados federais passarem por aqui…acompanhe…o post do Flaviano, soldado do capitão, bateu recordes de audiência.

J R Braña B.

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…Obrigado

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)