Esnobismo de cargo de ‘porta-voz’ em governo do Acre nunca deu certo

porta-voz gov acre

Nota do governo GladsonC, que ainda não completou três meses, anunciando demissão de ‘porta-voz…’

A propósito…essa figura de ‘porta-voz’, ‘vocero’ em governo do Acre nunca somou…trouxe mais problemas que solução…(não é tradição nem na política brasileira…que sempre tentou copiar o modelo norte-americano sem sucesso).

No caso do Acre, a culpa não é do demitido…isso parece pacífico.

Nem do governo, em si, mas sim do modelo que não existe…

Para quê vocero que não porta a voz do dono?

No México, o presidente López Obrador (de esquerda), toda semana, reúne a imprensa e fica pelo menos uma hora, às vezes muito mais – explicando o que o governo está fazendo….didaticamente…é uma aula política…Ou seja, quem fala pelo presidente é o presidente.

O mais conhecido e lembrado ‘vocero’ brasileiro foi Antônio Brito, ex-repórter da Globo, do governo Tancredo Neves, que durou muito pouco devido à morte do presidente da república.

Aqui no Acre, governador tem que dar a cara à tapa….mostrar a que veio…a todo minuto.

É assim que funciona…

Ponto.

Vira a página.

J R Braña B.

