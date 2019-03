Secretária Silvânia quer salvar ex-emissoras públicas (mas precisa mais)

gov silvania #

ANGA

Secretária apresenta relatório e pede ajuda da bancada federal para ‘salvar’ sistema público de comunicação do Acre



(…)

“Viemos aqui sensibilizar nossos parlamentares para que estejam dando uma atenção especial para o nosso sistema, que está em colapso e necessitando de investimentos urgentes”, ressalta Silvânia Pinheiro.

Problemas como equipamentos obsoletos e emissores de rádios sucateadas, por exemplo, poderiam ser sanados por meio de emendas de bancadas dos gabinetes dos senadores. Por isso, junto ao relatório que fala da situação, a secretária de Comunicação protocolou ofício solicitando esse apoio por meio de emendas parlamentares.

Alan Rick se compromete destinar 410 mil de suas emendas para recuperar Emissoras Públicas de Sena (Aldeia, Difusora)

(…)

Em tempo:

Silvânia poderia entrar para a história na comunicação do Acre se propusesse a criação de uma Fundação das Emissoras Públicas (Rádio/TV)…já falei nisso aqui há trocentos anos…

Com orçamento próprio definido pela Aleac na Constituição e a consequente criação de um Conselho Gestor (mandato não coincidente com eleição para governo) dessas emissoras (com representação do Estado, Sociedade – entidades sociais)…

Objetivo claro: transformar a comunicação pública em informação pública (democrática) e não em veículo oficial do governo de plantão.

A Democracia exige emissoras de comunicação públicas, também!!

Já ouviram falar na BBC (Reino Unido) ou na DW (Alemanha)????

Pois é.

J R Braña B.