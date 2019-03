Só rindo mesmo da ‘minixtra Jesus na goiabeira’ (v)

minixtra acre #

Bom dia!

Damares Alves, a minixtra, com la equis castellana, veio a Rio Branco falar abobrinhas na Aleac para o respeitável público.

Acredite, a Damares é minixtra dos Direitos Humanos…da mulher e, pasme mais, da família (família de quem?)

Seu ‘grande’ anúncio em Rio Branco foi afirmar que o seu presidente (sic) Bolsonaro vai acabar com o crime organizado no Acre…

Poderia começar acabando com as milícias no Rio de Janeiro, não?

Senadora Marilza, não perca seu tempo com uma minixtra que nem o chefe dela a respeita.

Avance para o minuto 30 para ver e ouvir o que Bolsonaro fala dessa minixtra que veio fazer piada no Acre…esse é o mesmo vídeo onde o presidente (sic) pronuncia ‘síndrome de Drown’ e o general ao lado o corrige.

Em tempo: GladsonC, o governador do Acre, se saiu melhor no evento enche linguiça na Assembléia Legislativa, na sexta-feira.

J R Braña B.