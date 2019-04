bestene acre gov #

O deputado estadual Zeca Bestene deu a oportunidade que GladsonC precisava para se impor como governador junto aos seus…

É agora ou nunca mais, governador.

Ou o senhor demite todos os nomeados do deputado do PP (mesmo partido do governador) ainda esta semana ou o seu mandato será carimbado pela frouxidão política…pela pusilanimidade.

Nenhum governo prospera assim…

Sem comentários o que o ‘aliado’ Bestene sugere a um amigo (e amiga) fazer com GladsonC nas redes antissociais….ouça abaixo o áudio vazado.



Em tempo: o homem que ligou para Bestene diz: ‘vou ligar pelo menos para ele lembrar de mim’…é o tipo do eleitor ‘esperto’…tenta…se colar, colou!

Em tempo 2: PP…isso sim é um partido político coeso…na alegria e na tristeza.

J R Braña B.