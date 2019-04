Energisa e Procon/consumidor: adivinha quem ganha todas

procon energisa #

Eletroacre (Energisa) realiza reunião com o Procon

Com o objetivo de estreitar o relacionamento e estabelecer uma comunicação mais eficiente (meros termos pomposos de intenção que não resultam em nada de concreto – J R Braña B.) com o PROCON, a Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, participou de uma reunião, nesta terça-feira (2), com os representantes do Procon-Acre, para buscar otimização nos processos (outro termo pomposo igual o outro de cima – J R Braña B.) e estabelecer um canal de comunicação mais efetivo objetivando a rápida solução das dúvidas e questionamento por parte dos clientes.

Ricardo Xavier, diretor Técnico e Comercial da Eletroacre, esclareceu as dúvidas dos representantes do Procon e se comprometeu a estabelecer um canal direto com o órgão, pois é uma forma eficaz de solucionar as reclamações dos clientes. Ressaltou ainda que a Energisa tem experiência e expertise em atender bem o cliente.

(…)

Em tempo: os bancos não perdem nunca para o Procon do Acre e agora a Energisa, também…o Procon fica com a sensação de que está defendendo o consumidor e a Energisa finge que concorda com o Procon e assim caminha a humanidade e os aumentos da energia, agora privatizada…

J R Braña B.