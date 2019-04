Anote: Ministra ‘Jesus na goiabeira’ promete Acre ‘transformado socialmente’

ministra damares #

Gov GladsonC: ‘Queremos ser colocados à prova’



Gladson recebe apoio do governo federal para transformar o Acre em um estado piloto na transformação social

O governador Gladson Cameli recebeu apoio do governo federal para transformar o Acre em um estado piloto na transformação social. Essa foi a ideia proposta pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, na quarta-feira, 17, em Brasília.

(…)

Gladson Cameli afirmou à ministra que a parceria com o Ministério é uma via de mão dupla, e que não quer somente pedir apoio. “Queremos ser colocados à prova. Trace metas dentro dos programas que nos proporcionarem, que daremos conta do recado mostrando resultados”…

(…)

