Comércio do Acre ladeira abaixo (9º mês consecutivo em queda)

comércio varejo acre #

Efeito BraZil….:

O Brasil sendo engolido por um buraco sem fundo desde 2015 e o Acre indo junto…os números do IBGE não mentem… nem o gráfico:

(…)

No acumulado do ano, o índice Brasil, houve aumento de 2,3%. O Acre teve resultado parecido 2,4%, ficando em 12º lugar. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice Brasil, passou (caiu, né? – J R Braña B.) de 4,9% até fevereiro para 3,9% até março, apontando queda no ritmo de vendas. O Acre também teve queda, passou de 7,1% para 6%, é o 9º mês de queda. Ficou em 8º lugar.

(…)