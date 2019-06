governo criança df #

O corpo do menino R. M. S. C., de 9 anos, assassinado pela mãe, na última sexta-feira, 31, em Brasília, já foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) do Distrito Federal. O processo de reconhecimento, que costuma demorar em torno de 10 dias devido à tipologia do crime, foi antecipado pelo IML e concluído na tarde desta segunda, 03.

O Governo do Estado do Acre já providenciou o pagamento das despesas da funerária e do translado.

