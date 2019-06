GladsonC podia evitar foto com juiz que todos pensavam ser um juiz

gladsonc moro #

Bom dia!

O governador do Acre deve ser o único governador do Brasil que, a essa altura do campeonato, quer sair numa foto com o ministro Sérgio Moro, esse que The Intercept tirou as calças e o deixou completamente nu diante do país.

Das três uma: GladsonC não acompanha o que acontece no Brasil, acompanha e não entende, ou concorda que um juiz federal deve combinar com uma das partes para ferrar a outra parte durante um processo.

Governador, Moro é hoje uma personalidade desmoralizada no meio jurídico nacional e internacional…por armar, como mostra The Intercept – para condenar o ex-presidente Lula sem provas.

-Moro pode ser chamado de tudo, menos de juiz – afirma o ex-juiz federal Flávio Dino.

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…liberdade e independência têm preço…clicar em doar abaixo