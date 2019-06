CNC: comércio deixou de faturar 41 Bi em 12 meses

cnc #

CNC

[Comércio deixou de faturar R$ 40,9 bilhões nos últimos 12 meses]

Estudo da CNC mostra que corte na taxa Selic pouco contribuiu para a queda dos juros ao consumidor no período. Empréstimos e financiamentos ficaram até 14,7% mais caros

Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que o comércio varejista poderia ter vendido R$ 40,9 bilhões a mais nos últimos 12 meses até abril deste ano, se o corte na taxa básica de juros tivesse sido repassado integralmente para as taxas de juros na ponta cobradas do consumidor.

(…)

