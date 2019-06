Cocaína é achada em avião da comitiva presidencial do Brasil

cocaína #

Vergonha Mundial do Brasil, na Espanha

E se fosse num governo da Dilma, do Lula, do PT…..cocaína em avião da comitiva presidencial?

Não….

Espanhóis encontram, no aeroporto de Servilha, 39 kg de cocaína na mala de um militar, no avião da comitiva presidencial do Brasil…

[Qual será a desculpa de Bolsonaro?, pergunta o DCM mais abaixo]

Um militar foi preso…

Um militar, minha gente…cidadão de bem…claro.

Bolsonaro pode usar a desculpa que quiser, mas um fato é inafastável: no seu governo, um avião presidencial foi usado para traficar 39 quilos de cocaína.

Segundo a polícia espanhola, a droga foi encontrada em 37 pacotes na mala de um segundo sargento da Aeronáutica, de 38 anos, identificado pela iniciais “M.S.R.”

Chama a atenção a manifestação de Bolsonaro no Twitter. O texto sobre o episódio é evasivo e, ao contrário das demais postagens, está em uma imagem. É a fotografia de um texto previamente escrito.

Provavelmente, não foi ele quem escreveu.

No texto que assina, Bolsonaro fala sobre a formação militar dento dos “mais íntegros princípios da ética e moralidade” e não cobra explicações sobre como houve essa falha na segurança.

Na hipótese de que tenha havido mesmo falha, esta deve ser debitada na conta do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Imagine-se se um evento desse tipo tivesse ocorrido no governo da Dilma Rousseff ou do Lula. Como a imprensa estaria tratando o caso?

