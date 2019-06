Ponte: governador relembra apresentadores da TV Acre

ponte madeira #

Na década de 70 e começo de 80 havia dois apresentadores da TV Acre, que seguem aqui em Rio Branco e não deixarão este post mentir, que finalizavam o ‘jornal do Acre’ assim:

-Boa noite e agora fiquem com o resto das notícias do Brasil no Jornal Nacional…

ka ka ka….

Era desse jeito!

O resto das notícias….

O governador comemorou na sexta a quase conclusão da ponte sobre o Madeira, que ligará o Acre à Rondônia, encurtando o tempo de viagem.

Disse GladsonC:

– (…) ligação definitiva do Acre com o resto do Brasil.

Boa noite….

ka ka ka

J R Braña B.

