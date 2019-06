The Intercept: o escândalo do ‘juiz imparcial’ não tem fim

the intercept #

The Intercept seque com as revelações…

Os próprios procuradores da lava jato questionam Moro nos grupos privados de celulares…

São diálogos estarrecedores….

‘Moro viola sempre o sistema acusatório’

Procuradores do Ministério Público Federal, em mensagens privadas trocadas em grupos com integrantes da Lava Jato, criticaram Sergio Moro duramente pelo que consideraram uma agenda pessoal e política do juiz. Eles foram além no decorrer e logo depois da campanha eleitoral de 2018: para os procuradores, Moro infringia sistematicamente os limites da magistratura para alcançar o que queria.

“Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados”, disse a procuradora Monique Cheker em 1º de novembro, uma hora antes de o ex-juiz anunciar ter aceito o convite de Jair Bolsonaro para se tornar ministro da Justiça. Integrantes da força-tarefa da Lava Jato lamentavam que, ao aceitar o cargo (algo que ele havia prometido jamais fazer), Moro colocou em eterna dúvida a legitimidade e o legado da operação. Os óbvios questionamentos éticos envolvidos na ida do juiz ao ministério poderiam, afinal, dar maior credibilidade às alegações de que a Lava Jato teria motivações políticas.

Leiam os diálogos dos próprios procuradores sobre Sérgio Moro, o ‘juiz’

Em tempo: traduzindo: o processo contra Lula não teve juiz….

Veja a íntegra das revelações, parte 8, do The Intercept aqui

J R Braña B.

Em tempo: para lembrar de quem tá lá em Recife/Olinda….