Alimento: Partido quer proibição de 200 venenos liberados

partido verde #

Bom dia!

Partido Verde

STF

(…)

Entre os agrotóxicos liberados, destaca o partido, estão ao menos 11 proibidos no exterior, como o Fipronil, o Imazetapir, o Sulfentrazona e o Sulfoxaflor. Esse último, afirma, foi banido nos EUA por ser um dos principais responsáveis pelo extermínio de abelhas em algumas regiões daquele país. O registro desses substâncias, segundo o PV, “expõe de modo perverso toda a população a riscos incalculáveis de contaminação e de desenvolvimento de diversas doenças, sem que os cidadãos tenham qualquer possibilidade real de defesa”.

(…)

Partido questiona no STF atos do Ministério da Agricultura que liberam mais de 200 agrotóxicos. A legenda alega que a liberação vai contra a tendência mundial, já que as substâncias se mostram perigosas para a saúde humana e o meio ambiente. https://t.co/gHxmeOjQvM pic.twitter.com/PfX7YCbqWt

— STF (@STF_oficial) 3 de julho de 2019