Aprovado texto da Ref. da Previdência [Véio da Havan deve 168 Mi] (v)

reforma #

Bom dia!

Bolsonaro disse na quinta: ‘Este é o governo de vocês (dos ruralistas)’

Da câmara

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) aprovou o texto-base elaborado pelo relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O parecer, apresentado durante a madrugada, mantém as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. Foram 36 votos favoráveis e 13 contrários.

(…)

E integrantes do MTST ocuparam uma loja da Havan, na grande São Paulo, encheram os carrinhos de produtos e pagaram com um cheque de 168 milhões, que é mais ou menos o montante que a Havan, do Véio, deve à Receita Federal.

E o Véio da Havan é o que mais defende o Fim da Previdência Pública e da aposentadoria no Brasil.

E agora, saiba:

Essa é a dura verdade, que precisa ser dita. Essa é a reforma que querem enfiar goela abaixo no povo brasileiro pic.twitter.com/tfyJGPylES — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) 4 de julho de 2019

Em tempo: é isso que você quer?

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre