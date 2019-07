pha #

Paulo Henrique – que foi nos últimos tempos o mais implacável jornalista brasileiro a enfrentar os bandidos donos do Brasil – tinha um vídeo (sua família) recitando Manoel Bandeira, um de seus poetas favorito.

No dia da sua morte a conta de sua empresa foi bloqueada (ele enfrentava mais de 100 processos injustos…desses que objetivam calar o jornalista pelo bolso)…numa ação de um ministro do STF.

Os blogueiros sujos, como este aqui de oestadoacre, ainda estão sem sentir o chão com a ida de PHA…

Como já disse, ele não tinha o direito…

Ainda estamos todos órfãos de Paulo Henrique, mas ele não foi em vão… nos deixou muito…o exemplo e a coragem, só para citar dois….

‘A última canção do beco, de Manoel Bandeira

Em tempo: e abaixo o depoimento sobre PHA de outra fera das letras e do pensamento crítico, Fernando Brito (Tijolaço), e no final…a emoção no velório ocorrido na ABI (Associação Brasileira de Imprensa), no Rio.

J R Braña B.

