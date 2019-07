mérito da polícia #

Fariam bem o ministro Sérgio Moro e os procuradores envolvidos nesse escândalo, o primeiro, se renunciasse e, os outros, se se afastassem da força-tarefa, até que tudo se elucidasse – Jornal Estadão de São Paulo, em editorial no dia 11/JUN, após as revelações do The Intercept

O ministro da justiça do Brasil, todo enrolado após as revelações do The Intercept, Folha, Veja, Estadão, Correio Braziliense, El País….tenta tirar uma casquinha com o bom trabalho dos policiais do Acre.

Claro, com a ajuda dos bolsonaristas locais…(aliás, o Acre é o Estado mais bolsonarista e morista de todas as galáxias e nós nunca dissemos isso aqui…..claro!)

Moro perdeu a autoridade como ministro da justiça….é hoje uma vergonha mundial para o Brasil…e tem que responder por seus atos….(vai responder no dia que a canoa virar e o Estado Democrático de Direito for restabelecido).

A farsa da Lava Jato, enfim, foi descoberta…e ele, Sérgio Moro, era o juiz que não agiu como juiz e que, contra toda a legislação brasileira, comandava e orientava, segundo The Intercept e seus parceiros da mídia – a operação Lava Jato junto com os justiceiros procuradores do Paraná…

(Juiz, juiz não troca figurinhas com uma das partes, como revelou TI….especialmente para favorecer a acusação contra o acusado…é Crime previsto em Lei!)

Um verdadeiro projeto de poder travestido de justiça…..na verdade, justissssssa!

Não tente portanto, minixtro, faturar politicamente com o trabalho dos policiais acreanos.

Em tempo: By the way…quando o governo Bolsonaro vai ajudar o Acre mesmo? Seis meses já foram…

J R Braña B.

