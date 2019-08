acisa #

Confiança na economia do Acre e do país….do país de Bolsonaro…que fechou milhares de empresas nesses 7 meses somente em São Paulo.

E onde o número de trabalhadores precários e informais já é maior de que os com carteira assinada.

A Acisa não lê os informes da sua confederação, a CNC, que mostrou agora em julho a tal confiança dos comerciantes brasileiros:

[A pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que mede o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) apresentou, em junho, a terceira queda seguida, recuando para 118,3 pontos, menos 1,7% em relação a maio de 2019. (…)]

Ou seja, o comércio do Acre (um comércio pujante, como todos sabem, né?) está na contramão do restante do Brasil, onde a confiança na economia enfrenta seus índices mais baixos da história.

no AC

(…)

De acordo com o presidente da Acisa, Celestino Oliveira, o clima da feira, este ano, apresentou características bastante favoráveis.

-Sentimos uma atmosfera muito boa ao conversar com os empresários, pois eles estão otimistas, acreditando no salto que a economia pode dar, tanto no estado quanto no país.

(…)

Em tempo: visão de futuro…em que planeta vivem esses empresários do comércio do Acre? –

Em tempo 2: a sabujice em frente ao PS inacabado, como diz o Binho

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…sempre na contramão dos que mandam no Acre