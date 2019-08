os que ps capital #

O PT achou que havia se instalado no poder no Acre…

Passou pelo poder durante 20 anos, é certo, mas não teceu sua própria teia de poder …é mais verdade ainda.

E quando passou pelo poder esqueceu-se de ser PT (tecer sua teia) e fez mil e um acordo com os projetos-de-capitalistas locais (sugadores do Estado eternos) imaginando que eles seriam gratos ao partido para sempre…

Enganou-se o PT do Acre como enganou-se Lula ao imaginar que a Casa Grande o perdoaria por melhorar um pouco a vida dos brasileiros durante seus dois governos…

A festa de entrega do Pronto Socorro foi normal e não houve nada de mais…política.

…Porém ‘os bolos do atraso dos anos da obra’ (referência aos 10 anos que o PT não conseguiu entregar o hospital) confeccionados pelos empresários que sempre levaram milhões e milhões do Estado – foi o troco (o cuspe na cara) ao Partido dos Trabalhadores dos que bamburraram nos três governos do partido (JV, Binho e Tião).

Sabujice elevada à milésima potência para agradar GladsonC e seu governo.

Até em presídios há ética entre delinquentes de alta periculosidade…

J R Braña B.

