ibge #

Tá feia a coisa na economia do Acre…

34% dos trabalhadores não são registrados em Carteira…

É o trabalho precário em alta definição…

Vai aumentar com a MP da ‘Liberdade’ (pro patrão) Econômica que o Congresso analisa.

do IBGE

Amapá teve a maior taxa de desocupação do 1º trimestre de 2019

No Brasil, a taxa de desocupação, no 1º trimestre de 2019, foi de 12,7%. Este indicador apresentou crescimento em relação 4º trimestre de 2018 (11,6%), e redução frente ao 1º trimestre de 2018 (13,1%). As unidades da federação com as maiores taxas de desocupação foram Amapá (20,2%), Bahia (18,3%), e Acre (18,0%). As menores taxas de desocupação estavam em Santa Catarina (7,2%), Rio Grande do Sul (8,0%) e Paraná e Rondônia (ambos com 8,9%).

Percentual de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência como conta própria, por unidade da federação – 1º trimestre 2019

Acre é um dos últimos em taxa de ocupação em trabalho por conta própria, segundo IBGE:

Percentual de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência como empregado SEM carteira entre os empregados do setor privado, por unidade da federação –

1º trimestre 2019

Acre, 34% dos trabalhadores não têm Carteira assinada (ou seja, não tem proteção nem garantia alguma)

(…)

Fonte: IBGE

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre