Podem copiar sem cerimônia!

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) anunciou que o Banco do Brasil comprou os direitos de gerenciar o pagamento dos servidores daquele estado por 251 milhões, durante os próximos cinco anos…A Caixa ofereceu 100 milhões a menos, perdeu o leilão, e ficou fora…

Viram, Governo do Acre e prefeitos do interior…!

Os bancos precisam pagar pelos milhões que ganham dos servidores públicos…

Que tal cobrar 251 milhões do Banco do Brasil???….o Acre é similar ao RN…os recursos poderiam ser utilizados para investimentos no bem estar da população.

A professora Fátima Bezerra ensinando…ela tem o mesmo tempo de mandato de GladsonC no governo do Acre…

Em tempo: aqui os bancos que concentram o pagamento dos servidores ficam mais ricos a cada dia e nada dão em contrapartida ao Estado e ao povo…agora é só copiar a ideia posta em prática no Rio Grande do Norte.

J R Braña B.

