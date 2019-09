Acordo é fechado entre Sindicato da saúde e Governo

acordo greve #

Governo e sindicatos entram em acordo e greve da Saúde é suspensa

Após mais de oito horas de negociações, o Governo do Estado do Acre e o comando de greve da Saúde decidiram pela suspensão do movimento, já a partir da manhã desta quinta-feira, 12. O comunicado aos servidores em greve deve ser feito em assembleia às 9 horas desta quinta, na Maternidade Bárbara Heliodora.

Pelo menos três pontos principais foram discutidos pelo Governo do Estado e pelos sindicatos para que a paralisação fosse suspensa. Entre eles, a ‘etapa alimentação’, uma espécie de complementação de R$ 350 sobre os salários dos servidores, e cuja viabilidade será analisada pela equipe econômica do Governo do Estado e apresentada à categoria na próxima quinta-feira, 19.

O segundo ponto de consonância entre estado e trabalhadores é quanto ao início da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, o PCCR, permitindo ascensão de carreira e progressão salarial aos servidores. O terceiro é a regularização do programa Pró-Saúde, que emprega mais de 800 trabalhadores na pasta.

