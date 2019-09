glenn greenwald #

Glenn Greenwald afirma que dinheiro na conta do seu marido David Miranda (que é deputado federal pelo Rio de Janeiro) é fruto de seu alto salário no The Intercept (que é financiado por uma ONG dos EUA) e que pode provar.

No vídeo Glenn Greenwald detona o jornal O Globo, parceiro dos lavajateiros.

Glenn revela:

-Tenho até vergonha de falar, mas meu salário é muito grande… é muito maior do que disse O Globo.

As armações contra The Intercept, que revelou as entranhas sujas da lavajato, parecem que estão apenas começando…



