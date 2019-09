cpi lavajateiros #

Sem ajuda do governo, Moro tenta barrar CPI que deverá investigá-lo

Sem apoio da base do governo Jair Bolsonaro, que anda fritando o ex-juiz, Sergio Moro conta com alguns poucos aliados que tentam barrar a CPI da Vaza Jato, que conseguiu as assinaturas suficientes para ser instalada. O deputado Capitão Augusto (PL-SP), líder da bancada da bala e interlocutor de Moro, admitiu que Bolsonaro abandonou Moro: “Não vi um movimento do governo”

“Bateu o desespero da base de apoio a Sergio Moro no Congresso Nacional”, assim definiu o jornalista Robson Bonin, da revista Veja, sobre o ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro e a vitória da oposição que conseguiu as assinaturas para instalar nesta sexta-feira (13) uma CPI para investigar as revelações trazidas pelo The Intercept, que mostram o conluio de Moro com os procuradores de Curitiba para condenar e prender o ex-presidente Lula.

(…)