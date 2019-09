cuidadoso gladsonc filho #

Muitos falam do Dia dos Pais, mas para um pai, o dia mais importante da vida é o do nascimento dos filhos. Hoje também é um dia que simboliza este amor, o Dia do Filho.

Deixo aqui registrado, mais uma vez, todo o amor que sinto pelo meu Guigui. Quem é pai sabe que este sentimento é inexplicável. Podemos esquecer de nós, mas jamais esquecemos do bem-estar deles.

Ao chegar em casa, abrace seus filhos, mostre para eles o quanto você os ama. Agradeça a Deus pela dádiva de gerar, criar e educar um ser enviado por Deus. (GladsonC na conta do Insta)