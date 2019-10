edvaldo aleac #

O líder da oposição (de fato) na Assembleia Legislativa, deputado Edvaldo Magalhães, desnudou as intenções do governo GladsonC em relação à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)…

Concretamente o deputado Edvaldo chumbou (evitou, para não dizer constrangeu) as pretensões do executivo na Aleac em relação à retomada de discussão sobre a LDO.

-É uma fraude que o governo pretende impor ao Legislativo, Judiciário, Ministério e Defensoria Públicos

Assista…



Em tempo: o governo precisa melhorar sua equipe (intra e fora da Aleac) porque, com o deputado Edvaldo Magalhães no plenário da Aleac dificilmente passará os famosos jabutis do Executivo. Mesmo tendo sido parlamentar por um século, o governador GladsonC demonstra que não aprendeu absolutamente nada sobre como funciona uma casa legislativa – J R Braña B.

