pt desgraça #





Em tempo: Nos 20 anos que o PT ficou no governo do Acre não foi assim que foi tratado pela família e as empresas Cameli (e vice-versa)…e também nos anos de governo federal (Lula e Dilma) no Amazonas né, dona Linda?

Em tempo 2: o PT do Acre pelo jeito não vai responder…Dona Linda é a voz de GladsonC….para dizer as coisas mais humilhantes contra os adversários…se ela vai entrar no debate político tem que ter resposta politica.

Em tempo 3: nesse quesito – não deixar ataque desmedidos (‘malditos’) sem resposta – está fazendo falta o petista Tião Viana.

J R Braña B.

