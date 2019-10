jv acre política #

O ex-senador Jorge Viana publicou um texto na rede antissocial do FB abordando o encontro do PT em Rio Branco que oestadoacre extrai alguns trechos:

No último fim de semana, participei do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores no Acre. Revi e abracei companheiros de todos os municípios, mulheres e homens que seguem lutando e sonhando com uma sociedade, um Acre e um Brasil melhor para todos.

Falei dos nossos erros políticos, das nossas falhas e das nossas responsabilidades, especialmente da minha.

Disse que as derrotas ensinam mais que as vitórias, que aceitarmos passar por momentos de humilhação não é gesto de fraqueza, mas de grandeza. E, sobretudo, apontei também que podemos sair melhores de tudo isso.

Lamentei e disse que esse ambiente de ódio, de intolerância, que essa falta de diálogo e respeito é responsabilidade de todos. Estamos pagando caro por isso.

Tenho confiança na pacificação do Brasil e acredito que isso passa pela liberdade do ex-presidente Lula. Aliás, foi no governo dele que o Brasil saiu do mapa da fome, o emprego foi pleno, todos os salários tiveram ganhos reais e experimentamos o maior crescimento econômico em décadas.

Fiz questão de ressaltar que, já há algum tempo, começamos a ficar parecidos como os que criticávamos, que não valorizamos nem demos o devido respeito a nossas lideranças… Não éramos assim.

Tenho confiança que o Acre voltará a viver tempos de autoestima elevada, de união e prosperidade. Aproveito para desejar sucesso aos novos dirigentes e me coloco à disposição para ajudar no que puder.

Em tempo: Jorge Viana sabe que o PT terá que dar uma guinada de 180º para não parecer mais com os adversários que tanto criticou e critica…

Em tempo 2: o texto de JV na íntegra está aqui

– J R Braña B.

