Processo seletivo busca recém-formados para os cargos de Supervisor do Varejo e Supervisor de Processos

A Lojas Americanas seleciona profissionais para atuação em diversas unidades da companhia no país. Certificada pela consultoria GPTW (Great Place to Work) e posicionada entre as empregadoras mais atrativas do Brasil de acordo com a última edição do ranking da Universum, a Lojas Americanas busca pessoas que tenham atitude de dono do negócio, pensem grande e, principalmente, queiram colocar a mão na massa desde o primeiro dia de trabalho.

Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação. Não é necessária experiência prévia para participar.

A companhia opera no ambiente de lojas físicas, com mais de 1.580 unidades em todo o Brasil, além de plataforma digital (a B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato) e fintech e plataforma de negócios mobile (Ame).

Supervisor do Varejo

No cargo de supervisor do varejo, o associado será desafiado diariamente a superar seus limites, viabilizando o atingimento de metas, e terá a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede. As oportunidades são para diversos estados do Brasil, como Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins. São aceitos candidatos de qualquer graduação.

