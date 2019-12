piauí no acre #

Matéria da revista Piauí, produzida pelo repórter acreano Fábio Pontes, acende uma luz no Acre com o papel das igrejas neopetencostais, que descobriram que o poder político é muito bom….

…talvez esse fenômeno neopetencostal explique um pouco a eleição de Jair Bolsonaro no país e o retrocesso político no Brasil e no Acre.

CONVERSÃO NA FÉ OU NA MARRA

Por Fábio Pontes

Diante da ameaça de facção criminosa no Acre, integrantes de grupo rival têm de optar entre aderir a invasores ou entrar para igrejas evangélicas – e gravar vídeos como prova

A fila de bicicletas na frente da igreja Assembleia de Deus, às quatro horas da tarde de segunda-feira, 25 de novembro, chamava a atenção dos moradores da cidade de Tarauacá, município distante a cerca de 450 km da capital do Acre, Rio Branco. Nem mesmo em dias de culto a entrada do templo ficava tão agitada assim. As bicicletas se espalhavam pelos dois lados da Avenida João de Paiva, Centro da cidade. Dentro da igreja, de joelhos, dezenas de jovens aceitavam Jesus Cristo “como o único Senhor e salvador de suas vidas”. Era uma espécie de mutirão da conversão. Cada conversão era registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais do convertido. A decisão de buscar uma nova vida nos caminhos de Jesus, porém, não era espontânea – mas uma imposição de uma facção criminosa para que continuassem vivos.

