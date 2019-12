madrid gladsonc #

Quando está no Acre, a ordem é manter o relho ferino no lombo dos servidores…

Não me deixa mentir o senador Petecão….(por favor, meus amigos, não curtam minhas críticas à insegurança pública porque senão….)

Uma seguidora do governador na rede antissocial escreveu, a propósito dessa foto abaixo na Embaixada do Brasil na capital da España, ao lado do denunciado ministro do zero ambiente (Ricardo Salles):

-Não esqueçamos das prioridades – postou Izabele Miranda.

Claro, sua Excelência nunca esquece.

Ah…para GladsonC não tem ponto eletrônico….

Só para a plebe dos servidores…

Se tivesse, dizem, perderia 90% do salário.

Como oestadaocre sempre lembra, GladsonC governador não passa dois finais de semanas seguidos no Acre…

Deve ser insuportável mesmo…tratar do PS, da çaúde, da insegurança, dos indeputados aliados na Aleac…

J R Braña B.

