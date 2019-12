aleac #

O próprio governo admite que a Assembleia Legislativa faz o que sua excelência quer…

Seus Indeputados aliados, maioria, estão ali para isso mesmo.,…

A manchete abaixo é do governo (no seu site) e não deixa dúvidas:

Repetindo o que diz o título do governo no seu site…: ‘com aprovação de projetos de interesse do governo’…

Ou seja, não é de interesse da população, é de interesse do governo, de sua Excelência…

2019 acabou bem para o governo…para sua Excelência…

E mal para a maioria da população…

Não é nenhuma surpresa.

J R Braña B.

