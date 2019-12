jessé souza análise #

O caso Dreyfus ainda hoje é debatido na França e no mundo….por se tratar de um fato histórico, de uma injustiça contra um integrante de um membro do Exército daquele país…oestadoacre publica hoje um vídeo quentíssimo do professor Jessé Souza, que faz uma analogia entre Sérgio Moro e o Caso Dreyfus…com um lead inicial da Rede Brasil Atual…Os melhores navegantes não podem deixar ver – J R Braña B.

O que há em comum entre o juiz Sergio Moro e o famoso caso Dreyfus?

Rede Brasi Atual – Sem provas, o capitão Alfred Dreyfus foi condenado por traição ao exército francês em 1894. Quando o processo fraudulento chegou ao conhecimento geral e da alta patente, houve uma tentativa de ocultar toda a farsa acobertada por manifestações nacionalistas e xenófobas – o militar era judeu.

O apoio recebido por personalidades estrangeiras e pressões externas levaram à anulação do julgamento em 1899, e à reabertura do processo, que condenou o militar a dez anos. No entanto, houve anistia um ano depois. Mesmo livre, continuava sendo considerado traidor. Só em 1906 seria inocentado e reintegrado. Seu principal acusador, o tenente-coronel Max von Schwarzkoppen, confessou no leito de morte a inocência do capitão.

Em vídeo divulgado ontem (13) em seu canal, o sociólogo Jessé Souza traça um paralelo entre o famoso Caso Dreyfus e a trajetória do ex-juiz federal e atual ministro da Justiça Sergio Moro.

“Com a conivência da opinião pública é praticado um crime que se sabe que foi injusto, que foi perseguido injustamente e ainda assim uma parte considerável da opinião pública apoia. Obviamente a população compartilha dos mesmos sentimentos antissemitas do estado maior francês da época”, diz Jessé sobre o caso francês.

Para ele, é exatamente o caso do Sergio Moro. “Tem a popularidade de um juiz, um anti-juiz, que está disposto a qualquer coisa para perseguir inimigos políticos, principalmente inimigos que sejam de partidos populares. O que faz essas pessoas apoiarem Moro apesar de saber que ele é injusto, apesar de saber que ele é mentiroso, vigarista? As pessoas sabem que ele é assim e mesmo assim concordam com o que ele fez”.

(…)

Assista ao vídeo com o professor Jessé Souza

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre