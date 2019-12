informalidade ibge #

Via IBGE/CAF

A taxa de informalidade (considerando a soma de todas as ocupações consideradas informais) ficou em 41,1% no trimestre encerrado em novembro e, com isso, o Brasil tem um record de 38,833 milhões de pessoas atuando na informalidade, segundo levantamento do IBGE divulgado nesta sexta-feira 27/XII.

(…)

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro ficou em 11,2%, atingindo 11,9 milhões de brasileiros. No trimestre encerrado em outubro, ela era de 11,6%.

De acordo com o IBGE, contribuíram para a leve queda no desemprego no mês passado as vagas temporárias abertas no comércio visando as festas de fim de ano.

Em termos de empregos com carteira de trabalho, o crescimento foi de 1,1% na comparação com o trimestre anterior.

(…)

Em tempo: geração de emprego pífia (1,1%)…e positiva porque está se ancorando, como mostra o IBGE, nas contratações de fim de ano. E só!

Em tempo: 38 milhões na informalidade (sem garantias legais)…é um escândalo social!

J R Braña B.

