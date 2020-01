2022 #

O presidente Lula e o ministro da Justiça, Sergio Moro, são apontados como os brasileiros mais confiáveis em pesquisa Datafolha divulgada neste domingo 5/I. O instituto pediu que os entrevistados dissessem, em uma escala de 0 a 10, qual o nível de confiança que tinham em cada um dos integrantes da lista. As notas até 5 são consideradas baixo índice de confiança, de 6 a 8, médio, e 9 e 10, alto.

Um terço (33%) disse ter alta confiança em Moro, 23%, média confiança, e 42%, baixa confiança. Na sequência, aparece Lula, com 30% de confiança alta (16% média e 53% baixa). Ou seja, Lula empata com Moro dentro da margem de erro no quesito “alta confiança” (a margem é de dois pontos percentuais para mais ou para menos).

Em seguida, estão empatados na margem de erro Bolsonaro, com 22% (22% média e 55% baixa), e Luciano Huck, com 21% (22% média e 55% baixa). O apresentador da TV Globo é tido como um possível candidato à Presidência em 2022.

A pesquisa conclui, ainda, que a credibilidade de Lula, que estava em queda, voltou a subir. Os 20% de alta confiabilidade em fevereiro de 2016 cresceram para 30% agora.

O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios de todas as regiões do país nos dias 5 e 6 de dezembro.

