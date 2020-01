bom dia #

Elas…as crianças…

As crianças são felizes porque ignoram os muros que os adultos constroem.

Vem de longe

72% de aprovação no México..Lopez Obrador (socialista)

Lorota

Não caiam nessa retórica de 3a Guerra Mundial. O que está acontecendo entre EUA e Irã é muito grave, mas em nenhum outro país se fala em guerra mundial. Esse discurso mais me parece uma tática Olavista para se justificar uma maior ação Americana no Brasil.

Erros são importantes

Hoje, conversando com um amigo, aprendi que um dos nossos erros foi querer acrescentar verdade à verdade. Nessa briga de quem tem a última palavra, esquecemos que um mundo de pessoas rigorosamente certas não garante ternura, gentileza, reconhecimento da dignidade do outro.

Os ‘heróis’

Sem moral, mas atrevidos: Deltan e Robito tentam constranger ex-presidente do STF. Por Joaquim de Carvalho https://t.co/K21IsK9D1n

Queimadas chegaram aqui

Doutor, vírgula

Reação do Irã

Jornaleconomico, Portugal: Irã expulsa embaixador brasileiro após declarações de Bolsonaro – governo iraniano informou que ia exigir a retirada do embaixador brasileiro no país, dentro do normal processo diplomático, segundo a Reuters. pic.twitter.com/Sq7QhS2NRb

